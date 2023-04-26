Стивен Сигал высказал уверенность в победе России в конфликте на Украине

Американский актер Стивен Сигал заявил, что Россия победит в военном конфликте на Украине

Американский актер и продюсер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал высказал уверенность, что Россия одержит победу в военном конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Да, точно вам говорю, мы победим», — заявил артист в среду, 26 апреля, в ходе марафона «Знание», отвечая на соответствующий вопрос. Сигал отдельно подчеркнул, что Запад и НАТО вынудили Россию начать спецоперацию, чтобы «оттолкнуть НАТО и очистить Украину от нацистов».

71-летний актер также добавил, что считает Россию своим домом «навсегда». «Мой дом, конечно, в Москве. Я буду жить и умру в России. Это мой дом навсегда», — сказал спикер.

В марте текущего года стало известно, что Стивен Сигал зарегистрировал в России компанию «Пять элементов», которая будет заниматься производством и продажей безалкогольных напитков в РФ. Из базы данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что ООО было оформлено 22 марта. Соучредителем организации является 33-летний сын голливудского артиста Доминик Сан Рокко Сигал.