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04:19, 10 октября 2024Культура

Стивен Сигал посетил пленных членов «Азова» в Донбассе

Актер Сигал посетил пленных членов «Азова» в колонии в Еленовке под Донецком

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Американский актер и режиссер Стивен Сигал снимает документальный фильм о конфликте в Донбассе. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, Сигал прибыл в ДНР и посетил разрушенный изолятор в Еленовке. Также режиссер пообщался с украинскими военнопленными, членами батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

При встрече Сигал отметил, что 98 процентов тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда не были в Донбассе. «Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну. Задача непростая», — отметил Пушилин, пожелав ему успехов.

В прошлом году Сигал рассказал, что готовит документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, в ленте будут содержаться доказательства того, что спецоперация «не была вторжением России, как говорят другие страны мира, в частности, представители НАТО и США».

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      Марина Совина
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