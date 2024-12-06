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10:41, 6 декабря 2024Силовые структуры

Стоимость изъятого ФСБ у картеля Кали кокаина оценили в миллиарды рублей

Стоимость изъятого ФСБ в Подмосковье у картеля Кали кокаина оценили в миллиарды
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Московской области стоимость изъятого сотрудниками ФСБ у картеля Кали кокаина оценили в миллиарды рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным канала, силовики разрабатывали операцию в течение нескольких лет. Они установили, что из Перу в Россию поставили частично разобранный транспорт, который не подлежал восстановлению, что и смутило таможенников. Выяснилось, что за грузом прибыли двое иностранцев якобы для демонтажа нерабочих агрегатов. Силовики знали, что они являются членами трансграничного наркокартеля Кали.

На территории одного из Подмосковных складов подозреваемые извлекли брикеты из агрегатов и переложили в другой тайник в грузовом контейнере, он должен был пойти в Евросоюз. Мужчин задержали и изъяли 570 килограммов наркотиков стоимостью более 5,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что задержание силовиками членов колумбийского наркокартеля Кали попало на видео.

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