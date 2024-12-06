Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:17, 6 декабря 2024Силовые структуры

Задержание силовиками членов колумбийского наркокартеля Кали попало на видео

В Московской области сотрудники ФСБ и ФТС задержали членов наркокартеля Кали
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Московской области силовики задержали членов колумбийского наркокартеля Кали. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, как таможенники осматривают контейнер, в котором лежат брикеты, обмотанные скотчем с маркировкой. Всего было обнаружено 570 килограммов кокаина на 5,5 миллиарда рублей.

Силовики разрабатывали операции в течение нескольких лет. Им удалось установить, что из Перу в Россию поставили частично разобранный транспорт, который не подлежал восстановлению, что и смутило таможенников. Выяснилось, что за грузом прибыли двое иностранцев якобы для демонтажа нерабочих агрегатов. Силовики знали, что они являются членами трансграничного наркокартеля Кали.

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали членов колумбийского наркокартеля Кали с полтонной кокаина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

      Политолог назвал плюс от назначения Хинштейна врио губернатора Курской области

      Против экс-издателя «Медиазоны» Верзилова возбудили еще одного уголовное дело

      Первый корабль ВМС США переоборудовали под гиперзвуковые ракеты

      Месси обратился к болельщикам «Барселоны»

      Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

      В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

      В ЦБ назвали минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше