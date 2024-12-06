Задержание силовиками членов колумбийского наркокартеля Кали попало на видео

В Московской области сотрудники ФСБ и ФТС задержали членов наркокартеля Кали

В Московской области силовики задержали членов колумбийского наркокартеля Кали. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, как таможенники осматривают контейнер, в котором лежат брикеты, обмотанные скотчем с маркировкой. Всего было обнаружено 570 килограммов кокаина на 5,5 миллиарда рублей.

Силовики разрабатывали операции в течение нескольких лет. Им удалось установить, что из Перу в Россию поставили частично разобранный транспорт, который не подлежал восстановлению, что и смутило таможенников. Выяснилось, что за грузом прибыли двое иностранцев якобы для демонтажа нерабочих агрегатов. Силовики знали, что они являются членами трансграничного наркокартеля Кали.

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали членов колумбийского наркокартеля Кали с полтонной кокаина.

