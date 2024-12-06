Суд арестовал гендиректора российской компании за мошенничество с гособоронзаказом

Главу «Ленбытхима» арестовали по делу о мошенничестве с гособоронзаказом

Суд арестовал главу ООО «Ленбытхима» по делу о мошенничестве с гособоронзаказом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГВСУ СК России.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа») УК РФ.

По данным следствия, Денис Михайлов при исполнении государственных контрактов, заключенных с АО «Военторг» на поставку имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, на сумму более 115 миллионов рублей, завысил стоимость сырья и материалов. Таким образом он смог похитить более 50 миллионов рублей.

Ранее на имущество Михайлова был наложен арест, под него попали шесть машин, два мотоцикла и активы в ООО «Ленбытхим» на общую сумму более 40 миллионов рублей. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что фигурантам дела о хищении с «Пушкинских карт» вынесли приговор.