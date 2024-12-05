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13:47, 5 декабря 2024Силовые структуры

Фигурантам дела о хищении с «Пушкинских карт» вынесли приговор

В Москве суд вынес приговор фигурантам дела о хищении с «Пушкинских карт»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Троих жителей московского региона признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). Виктор Якубов получил шесть лет колонии, Эмиль Гурбанов — четыре года, а Илья Сафонов приговорен к пяти годам. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Осужденные регистрировались в качестве организаторов культурных мероприятий на специально созданной интернет-платформе. Затем они арендовали концертные площадки и организовывали выступления артистов, предлагая соучастникам-владельцам «Пушкинских карт» приобретать на них билеты. Для видимости посещения мероприятий обвиняемые нанимали массовку. После концертов стоимость билетов владельцам «Пушкинских карт» возмещалась за счет бюджетных средств. В результате обвиняемые похитили более 200 миллионов рублей.

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