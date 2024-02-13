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19:27, 13 февраля 2024Силовые структуры

Обвиняемых в хищении 200 миллионов по госпрограмме «Пушкинская карта» осудят

Фигурантов дела о хищении 200 млн руб. по госпрограмме «Пушкинская карта» осудят

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 200 миллионов рублей при реализации государственной программы «Пушкинская карта» и направила материалы дела в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Троих жителей Московского региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Илью Сафонова обвиняют по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой») УК РФ. Все они заключены под стражу.

По версии следствия, фигуранты регистрировались в качестве организаторов культурных мероприятий на специально созданной интернет-платформе. Затем они арендовали концертные площадки и организовывали выступления артистов, предлагая соучастникам-владельцам «Пушкинских карт» приобретать на них билеты. Для видимости посещения мероприятий обвиняемые нанимали массовку.

После концертов стоимость билетов владельцам «Пушкинских карт» возмещалась за счет бюджетных средств. Таким образом фигурантами было похищено более 200 миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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