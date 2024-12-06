Певец Валерий Сюткин назвал главную формулу в шоу-бизнесе

Певец Валерий Сюткин дал совет молодым исполнителям и назвал главную формулу в шоу-бизнесе. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

«Появился успех — закрепи! Если, конечно, у вас это получится. Если у вас получится закрепить, то придет еще больший успех», — поделился музыкант.

Он также отметил, что важно сформировать привычки. «Если сформируете привычки много трудиться, меньше нарушать спортивный режим, больше уделять внимания самосовершенствованию, вы получите характер», — добавил артист, подчеркнув, что это поможет «сформировать судьбу».

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