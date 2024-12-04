Звезда «Универа» раскрыл условия жены перед замужеством

Звезда «Универа» Гаврилов раскрыл условия жены Кейру перед замужеством

Российский актер и продюсер Алексей Гаврилов, который женился в третий раз, раскрыл условия супруги Катерины Кейру перед замужеством. Его слова приводит Пятый канал.

Первым условием баскетболистки было не назначать свадьбу в день рождения актера. Вторым — присутствовать с ней в момент рождения общего ребенка. «Катерина настаивала в какой-то момент. Я немного обдумывал, были попытки дипломатических пауз. В итоге, конечно, я иду с Катериной вместе», — сказал Гаврилов.

В июне стало известно, что Алексей Гаврилов и Катерина Кейру вступили в брак. Пара не афишировала свои отношения, при этом они часто появлялись на мероприятиях вместе.