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15:56, 4 декабря 2024Культура

Звезда «Универа» раскрыл условия жены перед замужеством

Звезда «Универа» Гаврилов раскрыл условия жены Кейру перед замужеством
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Гаврилов с супругой

Алексей Гаврилов с супругой. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский актер и продюсер Алексей Гаврилов, который женился в третий раз, раскрыл условия супруги Катерины Кейру перед замужеством. Его слова приводит Пятый канал.

Первым условием баскетболистки было не назначать свадьбу в день рождения актера. Вторым — присутствовать с ней в момент рождения общего ребенка. «Катерина настаивала в какой-то момент. Я немного обдумывал, были попытки дипломатических пауз. В итоге, конечно, я иду с Катериной вместе», — сказал Гаврилов.

В июне стало известно, что Алексей Гаврилов и Катерина Кейру вступили в брак. Пара не афишировала свои отношения, при этом они часто появлялись на мероприятиях вместе.

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