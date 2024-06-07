Звезда «Универа» женился в третий раз

Звезда «Универа» Алексей Гаврилов женился на баскетболистке Катерине Кейру

Российский актер и продюсер Алексей Гаврилов женился в третий раз. Об этом стало известно Пятому каналу.

Избранницей 40-летнего артиста стала 35-летняя баскетболистка Катерина Кейру. Отмечается, что пара не афишировала свои отношения, при этом они часто появлялись на мероприятиях вместе. На свадьбе присутствовали родные и близкие пары.

Ранее Гаврилов рассказал о разводе со второй женой Мари Кирти. Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» заявил, что со временем супруги осознали большое количество различий. После обсуждений они пришли к выводу, что в их ситуации сохранять семью нет смысла.