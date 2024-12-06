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10:19, 6 декабря 2024Мир

Трамп раскрыл своего кандидата на должность посла в стране — конкуренте США

Bloomberg: Трамп выдвинул бизнесмена Пердью кандидатом в послы США в Китае
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего сенатора и бизнесмена Дэвида Пердью на должность американского посла в Пекине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Он сыграет важную роль в реализации моей стратегии по поддержанию мира в регионе и продуктивных рабочих отношений с лидерами Китая», — цитирует агентство пост Трампа в социальной сети Truth Social.

Ранее предложенный Трампом кандидат на пост главы Пентагона телеведущий Пит Хегсет выступил в американском Сенате, где отверг обвинения парламентариев в совершенном сексуальном насилии и увлечении алкоголем.

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