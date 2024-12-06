Трамп захотел поменять выборы в США

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал план по изменению порядка проведения выборов, чтобы сделать процедуру более организованной. Об этом пишет журнал Newsweek.
«Мы сделаем то, что действительно было необходимо в течение долгого времени. И мы рассмотрим выборы. Мы хотим иметь бумажные бюллетени, однодневное голосование, удостоверение личности избирателя и подтверждение гражданства», — рассказал американский лидер в ходе церемонии получения премии «Патриот года».
В частности, Трамп сослался на недавно принятый закон в Калифорнии, согласно которому местные власти не имеют права требовать у избирателей удостоверения личности при голосовании. По его словам, это является преступлением, которое необходимо пресечь.
Ранее американский миллиардер и изобретатель Илон Маск сообщил, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) в президентство Трампа планирует «повысить эффективность» американских военных расходов.
Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск. Ее назвали в честь мема Doge, на котором изображена собака с необычным выражением морды.