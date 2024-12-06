Трамп захотел поменять выборы в США

Newsweek: Трамп анонсировал план по изменению порядка проведения выборов

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал план по изменению порядка проведения выборов, чтобы сделать процедуру более организованной. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Мы сделаем то, что действительно было необходимо в течение долгого времени. И мы рассмотрим выборы. Мы хотим иметь бумажные бюллетени, однодневное голосование, удостоверение личности избирателя и подтверждение гражданства», — рассказал американский лидер в ходе церемонии получения премии «Патриот года».

В частности, Трамп сослался на недавно принятый закон в Калифорнии, согласно которому местные власти не имеют права требовать у избирателей удостоверения личности при голосовании. По его словам, это является преступлением, которое необходимо пресечь.

Ранее американский миллиардер и изобретатель Илон Маск сообщил, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) в президентство Трампа планирует «повысить эффективность» американских военных расходов.

Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск. Ее назвали в честь мема Doge, на котором изображена собака с необычным выражением морды.