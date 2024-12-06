Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 6 декабря 2024Мир

Трамп захотел поменять выборы в США

Newsweek: Трамп анонсировал план по изменению порядка проведения выборов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал план по изменению порядка проведения выборов, чтобы сделать процедуру более организованной. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Мы сделаем то, что действительно было необходимо в течение долгого времени. И мы рассмотрим выборы. Мы хотим иметь бумажные бюллетени, однодневное голосование, удостоверение личности избирателя и подтверждение гражданства», — рассказал американский лидер в ходе церемонии получения премии «Патриот года».

В частности, Трамп сослался на недавно принятый закон в Калифорнии, согласно которому местные власти не имеют права требовать у избирателей удостоверения личности при голосовании. По его словам, это является преступлением, которое необходимо пресечь.

Ранее американский миллиардер и изобретатель Илон Маск сообщил, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) в президентство Трампа планирует «повысить эффективность» американских военных расходов.

Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск. Ее назвали в честь мема Doge, на котором изображена собака с необычным выражением морды.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области

      Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства

      Песков анонсировал выступления Путина и Лукашенко

      Раскрыт смысл посланий на гильзах с места убийства главы крупной страховой компании

      Семья китайцев рассказала о путешествии по российскому региону

      Выдача ипотеки в России резко упала

      У экономики Германии появилась надежда на восстановление

      Российские «Стрижи» получили партию МиГ-29СМТ

      Россиянам дали совет по выбору батареи для квартиры

      В Кремле ответили на вопрос об участии Карлсона в пресс-конференции Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше