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22:03, 22 ноября 2024Мир

Маск пообещал повысить эффективность американских военных расходов

Маск сообщил, что DOGE намерен повысить эффективность расходов на оборону
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: ALLISON ROBBERT / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) планирует «повысить эффективность» американских военных расходов. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.

«DOGE улучшит эффективность расходов на оборону», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что глава департамента эффективности государственного управления США, бизнесмен Вивек Рамасвами сообщил о планах закрыть несколько федеральных ведомств США совместно с Илоном Маском. По словам Рамасвами, сокращения ожидаются также среди подрядчиков, от которых в федеральное правительство США «поступают чрезмерно большие счета».

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп ранее объявил, что DOGE возглавят Маск совместно с Рамасвами. Департамент будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.

Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск. Ее назвали в честь мема Doge, на котором изображена собака с необычным выражением морды.

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