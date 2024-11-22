Маск пообещал повысить эффективность американских военных расходов

Маск сообщил, что DOGE намерен повысить эффективность расходов на оборону

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) планирует «повысить эффективность» американских военных расходов. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.

«DOGE улучшит эффективность расходов на оборону», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что глава департамента эффективности государственного управления США, бизнесмен Вивек Рамасвами сообщил о планах закрыть несколько федеральных ведомств США совместно с Илоном Маском. По словам Рамасвами, сокращения ожидаются также среди подрядчиков, от которых в федеральное правительство США «поступают чрезмерно большие счета».

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп ранее объявил, что DOGE возглавят Маск совместно с Рамасвами. Департамент будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.

Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск. Ее назвали в честь мема Doge, на котором изображена собака с необычным выражением морды.