Маск и бизнесмен Рамасвами захотели закрыть несколько агентств США

Глава DOGE Рамасвами сообщил о планах закрыть несколько федеральных ведомств США

Глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE), бизнесмен Вивек Рамасвами, сообщил о планах закрыть несколько федеральных ведомств США совместно с американским миллиардером Илоном Маском. Его слова передает Fox News.

«Мы ожидаем, что некоторые агентства будут полностью закрыты. Мы ожидаем крупных сокращений в раздутых областях федерального правительства», — заявил бизнесмен.

По словам Рамасвами, сокращения ожидаются также среди подрядчиков, от которых в федеральное правительство США «поступают чрезмерно большие счета». Он добавил, что некоторые ведомства будут перенесены из Вашингтона в другие американские города. Рамасвами отметил, что жители США «удивятся скорости», с которой будут внесены изменения.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил, что DOGE возглавят Маск совместно с Рамасвами. Департамент будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.