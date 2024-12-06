Центробанк спрогнозировал рост средств россиян в банках

ЦБ РФ спрогнозировал рост объема средств россиян в банках по итогам 2024 года

Банк России спрогнозировал рост объема средств граждан в банках по итогам 2024 года. Ожидается, что увеличение произойдет с 16-21 процента до 23-26.

Наиболее значительный приток средств на счета регулятор ожидает в IV квартале в связи с выплатой годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений.

Средства населения на счетах растут медленнее, чем во II квартале. Центробанк объяснил эту ситуацию в том числе высокими отпускными тратами.

5 декабря курс доллара на Форексе (ForEX, Foreign Exchange) опустился до уровня в 100 рублей. С утра стоимость доллара оценивалась в 103,47 рубля. Позже ее цена упала на 3,07 процента. На минимуме стоимость американской валюты опускалась до отметки в 100,3 рубля.

