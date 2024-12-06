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15:18, 6 декабря 2024Культура

У Люси Чеботиной пропал голос

Певица Люся Чеботина рассказала, что у нее пропал голос из-за переживаний
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская певица Люся Чеботина рассказала, что у нее пропал голос перед сольным концертом. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

При этом артистке все же удалось выступить, уточняет источник. «За час до сольного концерта у меня пропал голос от того, насколько я переживала. Мелких недочетов было много в связи с тем, что все волнуются: где-то звук не такой, запустили трек не вовремя. Сегодня этих ошибок было просто море», — поделилась исполнительница.

При этом отмечается, что зрители концерта остались довольны мероприятием.

Ранее Люся Чеботина поделилась планами на 2025 год. По словам артистки, в новом году она планирует выйти замуж и родить ребенка.

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