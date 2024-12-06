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21:32, 6 декабря 2024Силовые структуры

Убийцу фаната «Спартака» перевели поближе к родным

RTVI: убийцу фаната «Спартака» Аслана Черкесова перевели в Чечню
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Аслана Черкесова, приговоренного к 20 годам колонии строгого режима за убийство фаната московского «Спартака» Егора Свиридова, перевели в Чечню. Об этом сообщает RTVI.

Осужденный отбывал срок в Красноярском крае, но требовал от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), чтобы его перевели ближе к месту жительства его матери в Кабардино-Балкарии. В конце 2022 года суд встал на сторону Черкесова, в 2024-м Мосгорсуд подтвердил его право на это.

Адвокат Айнди Исаев подтвердил, что Черкесов находится в одной из колоний неподалеку от Кабардино-Балкарии. По информации RTVI, ближайшая к родине Черкесова колония с подходящим статусом, где он мог бы отбывать наказание, это ИК-2 в Чечне.

Аслан Черкесов был признан виновным в убийстве в октябре 2011 года. Следствию удалось доказать, что 6 декабря 2010 года он во время драки выстрелил в Свиридова из травматического пистолета. Милиция первоначально отпустила всех участников драки, кроме Черкесова. Это стало причиной акции протеста на Манежной площади. После акции пятерых участников драки снова задержали, позднее они получили по пять лет колонии.

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