Участникам спецоперации разрешат распоряжаться маткапиталом без ограничений

«Известия»: участникам СВО разрешат распоряжаться маткапиталом без ограничений

Участникам специальной военной операции (СВО) разрешат распоряжаться маткапиталом без ограничений, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму.

По информации издания, законопроект разработандля создания условий, обеспечивающих повышение гарантий достойной жизни семьям с детьми участников СВО. В пояснительной записке также отмечается, что для высокого уровня поддержки семей участников СВО предлагается расширить возможные направления использования маткапитала путем получения единовременной выплаты без указания целей ее использования.

«Мы исходим из того, что маткапитал направлен не только на стимулирование рождаемости, но и на поддержку семьи в целом», — пояснил изданию один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что с 2025 года сумма материнского капитала увеличится на 7,3 процента и достигнет 676 тысяч рублей. Это следует из утвержденного бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы. В 2026 году материнский капитал будет проиндексирован еще на 4,5 процента до 706,8 тысячи рублей. В 2027 году выплата вырастет еще на 4 процента и составит 735,1 тысячи рубля.