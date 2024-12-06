Учительница пообещала секс 15-летнему ученику и попала в тюрьму на три года

В Великобритании учительница попала в тюрьму на три года за совращение школьника

В Великобритании на три года отправили в тюрьму учительницу из Уэльса, которая попыталась совратить 15-летнего школьника. Об этом сообщает Daily Mirror.

За решетку попала 33-летняя Натали Арройо. Женщина отправила ученику свои фото в обнаженном виде, а также видео, на котором занимается сексом. При этом она пообещала подростку, что вступит в сексуальные отношения и с ним.

Первоначально учительница общалась с подростком, который, по данным следствия, «находился в уязвимом положении», на безобидные темы. Позже Арройо послала ему снимки своей груди и гениталий. Затем женщина стала упрашивать школьника «приехать к ней, чтобы заняться сексом», когда ее муж будет на работе. Подросток просил прекратить домогательства, однако женщина продолжала настаивать на встрече.

Адвокат Арройо утверждал в суде, что она совершила эти преступления, так как подвергалась издевательствам в школе, во взрослом возрасте перенесла выкидыш и внематочную беременность и в результате страдает от посттравматического стрессового расстройства. Однако судья отказался рассматривать эти факты в качестве смягчающих обстоятельств и приговорил женщину к трем годам и четырем месяцам тюрьмы.

Также Арройо будет обязана на неопределенный срок зарегистрироваться в качестве лица, совершившего преступления против половой неприкосновенности.

Ранее учительница из Канады, которая годами совращала учеников, оказалась на свободе во второй раз. За нее поручилась сотрудница полиции.