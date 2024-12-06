Меркурис: у России нет причин идти на компромисс по Украине

Переговоры между Россией и США по Украине будут иметь успех только в том случае, если Запад осознает, что РФ уже практически одержала победу в конфликте. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Нужно иметь в виду, что русские выигрывают в конфликте, выигрывают во всех отношениях, и нет никаких перспектив, чтобы эту победу можно повернуть вспять. Переговоры должны проходить с пониманием того, что Россия вот-вот победит в конфликте», — сказал он.

Он подчеркнул, что Москве нет смысла сейчас идти на компромиссы, поскольку Россия до сих пор не обращала внимания на санкции, и за все время спецоперации (СВО) «не было ни одного момента, когда РФ пошла бы на какие-либо уступки из-за санкций». Меркурис добавил, что не верит, что Москва «начнет делать это сейчас».

Ранее отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил об острой заинтересованности Запада и Украины в переговорах с Россией. По его словам, Киеву и союзникам начало процесса урегулирования нужно больше, чем Москве.