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21:16, 6 декабря 2024Мир

В Британии высказались о переговорах по Украине

Меркурис: у России нет причин идти на компромисс по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Переговоры между Россией и США по Украине будут иметь успех только в том случае, если Запад осознает, что РФ уже практически одержала победу в конфликте. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Нужно иметь в виду, что русские выигрывают в конфликте, выигрывают во всех отношениях, и нет никаких перспектив, чтобы эту победу можно повернуть вспять. Переговоры должны проходить с пониманием того, что Россия вот-вот победит в конфликте», — сказал он.

Он подчеркнул, что Москве нет смысла сейчас идти на компромиссы, поскольку Россия до сих пор не обращала внимания на санкции, и за все время спецоперации (СВО) «не было ни одного момента, когда РФ пошла бы на какие-либо уступки из-за санкций». Меркурис добавил, что не верит, что Москва «начнет делать это сейчас».

Ранее отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил об острой заинтересованности Запада и Украины в переговорах с Россией. По его словам, Киеву и союзникам начало процесса урегулирования нужно больше, чем Москве.

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