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07:57, 6 декабря 2024Мир

В США заявили об острой заинтересованности Запада и Украины в переговорах с Россией

Подполковник Дэвис: Западу и Киеву переговоры нужны больше, чем России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала заявил об острой заинтересованности Запада и Украины в переговорах с Россией. По его словам, Киеву и союзникам начало процесса урегулирования нужно больше, чем Москве.

Эксперт считает, что для западных и украинских властей станет безоговорочным поражением ситуация, в которой они не смогут убедить РФ сесть за стол переговоров.

«Россия не должна ни о чем договариваться: может они и выражают готовность, но им это не нужно. Запад обязан. Обязан договариваться или мы рискуем проиграть войну», — подчеркнул Дэвис. Он добавил, что имеет в виду капитуляцию.

Подполковник уверен, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда должны осознавать реальность, если они хотят добиться результатов от соглашения с Москвой. Эксперт заявил, что у российских войск есть все необходимое для продолжения боевых действий: солдаты, снаряжение, логистика.

Он усомнился в способности Украине этому противостоять. Дэвис назвал национальным самоубийством для Киева продолжение конфликта с Россией.

5 декабря стало известно, что в ближайшее время Украина планирует объявить о готовности к переговорам с Россией. По словам источников американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Киев может пойти на заключение соглашения с Москвой при условии обеспечения «устойчивого мира», а не временного перемирия.

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