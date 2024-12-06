В бундестаг внесли резолюцию о поставках Украине Taurus

Свободная демократическая партия Германии выступила за поставку Taurus Украине

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) вынесла на обсуждение бундестага резолюцию, в которой выступила за поставку Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщается на официальном сайте бундестага.

«Немецкому правительству необходимо немедленно разрешить поставки крылатых ракет Taurus, чтобы дать Украине возможность наносить удары по военным объектам», — утверждается в резолюции.

В частности, в качестве возможных целей для ударов обозначены логистические центры, маршруты снабжения, склады боеприпасов, а также «командные пункты, расположенные далеко за линией фронта». СвДП также призвала поставить Киеву «все необходимое оружие и боеприпасы без дальнейших задержек и без ограничения дальности».

Кроме того, партия выступила за «конкретную перспективу» вступления Украины в НАТО, а также обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что под его руководством Германия помогает Киеву «слишком мало и слишком поздно».

Ранее глава фракции Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что Германия должна оказывать дополнительную помощь Украине сверх федерального бюджета.