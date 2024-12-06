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00:26, 6 декабря 2024Россия

В «Единой России» оценили назначение Хинштейна в качестве врио главы Курской области

Якушев: Хинштейн оправдает доверие Путина
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев прокомментировал назначение своего однопартийца Александра Хинштейна в качестве врио главы Курской области. Его слова приводит Telegram-канал пресс-службы «Единой России».

Якушев назвал Хинштейна «принципиальным и слышащим людей политиком». «Опытный законодатель, который сможет отстаивать интересы жителей Курской области  в сложный момент», — говорится в публикации. Врио секретаря выразил уверенность, что Хинштейн оправдает доверие президента России Владимира Путина.

Ранее Хинштейна назначили главой Курской области после того, как предыдущий губернатор Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию.

Политик до этого занимал в Госдуме должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Парламентарий был избран от одномандатного округа в Самарской области.

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