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17:50, 6 декабря 2024Экономика

В европейской стране рекордно подорожало жилье

Halifax: цены на дома в Великобритании достигли рекордных 300 тысяч фунтов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Reinhard Krause / Reuters

В Великобритании рекордно подорожало жилье — в ноябре средняя стоимость дома выросла почти до 300 тысяч фунтов стерлингов (около 38,4 миллиона рублей). Такие данные приводит крупнейший ипотечный кредитор европейской страны, банк Halifax, в своем исследовании.

В ноябре цены на жилье выросли на 1,3 процента, до 298,08 тысячи фунтов стерлингов — положительная динамика наблюдается пятый месяц подряд, отмечают специалисты. «В связи с этим годовой темп роста цен составил 4,8 процента, это самый высокий показатель с ноября 2022 года. В результате рекордная средняя цена дома, зафиксированная в октябре, выросла еще больше», — пояснила глава отдела ипотечных кредитов Аманда Брайден.

Сильнее всего дома подорожали в Северной Ирландии, где годовая инфляция на рынке недвижимости достигла 6,8 процента. Далее следуют Западная Англия (5,9 процента) и Западный Мидленд (5,5 процента). Самыми недоступными оказались дома в Лондоне — приобрести жилье в британской столице получится в среднем за 545,5 тысячи фунтов стерлингов (около 69,8 миллиона рублей). По сравнению с 2023 годом цены выросли на 3,5 процента, подчеркнули аналитики.

Ранее стали известны самые популярные страны у россиян для покупки недвижимости. Лидером рейтинга оказались Объединенные Арабские Эмираты. Второе место среди наиболее востребованных у россиян локаций заняла Венгрия, а третье — Франция.

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