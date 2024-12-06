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06:23, 6 декабря 2024Мир

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения

Губернатор штата Калифорния объявил чрезвычайное положение из-за землетрясения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Octav Ganea / Reuters

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом на своей странице в соцсети X сообщил, что одобрил объявление чрезвычайного положения из-за произошедшего землетрясения.

«Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение», — написал он.

По его словам, власти штата стремятся обеспечить безопасность граждан.

Ранее стало известно, что у берегов американского штата Калифорния произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, было объявлено предупреждение о цунами. По данным Центра предупреждения о цунами NOAA, угроза действует для береговых районов в Калифорнии и Орегоне.

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