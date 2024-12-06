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08:17, 6 декабря 2024Бывший СССР

В ЛНР оценили контроль ВС России над Часовым Яром

Марочко: ВС России контролируют 40 % Часова Яра, еще 10 составляет серая зона
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России контролируют 40 процентов Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На данный момент под контролем ВС РФ приблизительно 40 процентов территории города, порядка 10 процентов составляет так называемая серая зона», — подчеркнул эксперт.

Марочко оценил степень контроля ВС России над Часовым Яром и рассказал о продвижении в черте города. По его информации, российские военные смогли выбить с позиций Вооруженные силы Украины (ВСУ) и занять более выгодные позиции в восточной части города в ДНР.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали разминировать собственные минные поля в Запорожской области. По его словам, подобная активность замечена на ореховском направлении.

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