В ЛНР оценили контроль ВС России над Часовым Яром

Марочко: ВС России контролируют 40 % Часова Яра, еще 10 составляет серая зона

Вооруженные силы (ВС) России контролируют 40 процентов Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На данный момент под контролем ВС РФ приблизительно 40 процентов территории города, порядка 10 процентов составляет так называемая серая зона», — подчеркнул эксперт.

Марочко оценил степень контроля ВС России над Часовым Яром и рассказал о продвижении в черте города. По его информации, российские военные смогли выбить с позиций Вооруженные силы Украины (ВСУ) и занять более выгодные позиции в восточной части города в ДНР.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали разминировать собственные минные поля в Запорожской области. По его словам, подобная активность замечена на ореховском направлении.