Рогов: ВСУ начали разминировать собственные минные поля в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разминировать собственные минные поля в Запорожской области, об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, подобная активность замечена на ореховском направлении, не вблизи первой линии обороны. Украинские военные приступили к разминированию со своей стороны фронта.

«Как минимум странно. <...> Может быть, попытаются сунуться, где-то закопаются», — предположил Рогов.

Ранее чиновник сообщил о том, что российские войска проводят зачистку от ВСУ двух сел к югу и северу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР).