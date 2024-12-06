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00:15, 6 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ начали разминировать собственные минные поля в Запорожской области

Рогов: ВСУ начали разминировать собственные минные поля в Запорожской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разминировать собственные минные поля в Запорожской области, об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, подобная активность замечена на ореховском направлении, не вблизи первой линии обороны. Украинские военные приступили к разминированию со своей стороны фронта.

«Как минимум странно. <...> Может быть, попытаются сунуться, где-то закопаются», — предположил Рогов.

Ранее чиновник сообщил о том, что российские войска проводят зачистку от ВСУ двух сел к югу и северу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР).

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