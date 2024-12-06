В ЛНР заявили об уничтожении российскими войсками крупного укрепрайона ВСУ в Донбассе

Марочко заявил, что ВС РФ уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили крупный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил отставной подполковник Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Укрепрайон был поражен массированным огнем артиллерии при участии войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в районе населенного пункта Сергеевка на сватовско-кременском направлении.

«Следует отметить, что на данном участке ВФУ использовали для укрытия в том числе готовые железные конструкции, которые в свое время были поставлены украинским олигархом», — уточнил подполковник.

Ранее Марочко сообщил, что подразделения ВСУ, дислоцированные у Надии в ЛНР, отошли на вторую и третью линии обороны из-за обстрелов со стороны российских войск и угрозы окружения. Таким образом было увеличено межпозиционное пространство до двух километров.

