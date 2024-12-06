В МАГАТЭ сообщили о наращивании Ираном производства обогащенного урана

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: Иран резко нарастил производство обогащенного урана

Иран резко нарастил мощности по производству и накоплению урана, обогащенного до 60 процентов. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«Сегодня агентство объявляет, что возможности производства [урана, обогащенного] до 60 процентов резко увеличиваются», — заявил Гросси.

По словам гендиректора МАГАТЭ, ранее в Иране создавалось от пяти до семи килограммов обогащенного урана в год, однако теперь темпы производства могут вырасти «в семь, восемь раз и более».

Ранее Гросси сообщил о восстановлении работы трех атомных электростанций на Украине.

