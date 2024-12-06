Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 6 декабря 2024Экономика

В Москве не будут запускать фейерверки на Новый год

Собянин: в Москве не будут запускать фейерверки на Новый год
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В этом году в Москве не будут запускать фейерверки на Новый год. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

«Нет, не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос. Причина не уточняется.

Такое же решение власти Москвы приняли в 2023-м и 2022 году. Тогда отказ от новогодних фейерверков был связан с итогами голосования в «Активном гражданине», где свое мнение высказали 300 тысяч жителей города.

Ранее стало известно, что больше всего фейерверки пугают жителей Новосибирска — в этом городе наиболее часто страхуют имущество и здоровье от запусков пиротехники. На втором месте оказалась Перми, а на третьем — Нижний Новгород.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Германии поспорила с Лавровым из-за Украины и оконфузилась. Она не знает численности населения Европы

      Названа неожиданная польза кофе

      Россиянина осудили за расправу над знакомой за слова о его матери

      19-летний российский хоккеист установил клубный рекорд в НХЛ

      Бывшего вице-мэра российского города задержали по делу о взятке в 73 миллиона рублей

      Затраты Маска на кампанию Трампа раскрыли

      Боец ВСУ пожаловался на службу с пулеметом времен Первой мировой войны

      40-летнего россиянина нашли захлебнувшимся в яме у строящейся школы

      На Украине оценили число дезертиров из ВСУ

      В Германии назвали горькой потерей уничтожение немецкого танка Leopard в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше