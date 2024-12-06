В Москве не будут запускать фейерверки на Новый год

Собянин: в Москве не будут запускать фейерверки на Новый год

В этом году в Москве не будут запускать фейерверки на Новый год. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

«Нет, не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос. Причина не уточняется.

Такое же решение власти Москвы приняли в 2023-м и 2022 году. Тогда отказ от новогодних фейерверков был связан с итогами голосования в «Активном гражданине», где свое мнение высказали 300 тысяч жителей города.

Ранее стало известно, что больше всего фейерверки пугают жителей Новосибирска — в этом городе наиболее часто страхуют имущество и здоровье от запусков пиротехники. На втором месте оказалась Перми, а на третьем — Нижний Новгород.