Названы сильнее всего боящиеся фейерверков города

Mainsgroup: чаще всего имущество страхуют от фейерверков в Новосибирске

Чаще всего имущество и здоровье страхуют от фейерверков в Новосибирске и Перми. Города, жители которых сильнее всего боятся запусков пиротехники, назвали РИА Новости со ссылкой на данные страхового брокера Mainsgroup.

В опросе приняли участие жители 17 российских городов. Выяснилось, что в Новосибирске фейерверков боятся 44,7 процента респондентов, а в Перми — 44,4 процента. Далее следует Нижний Новгород (42 процента), а за ним — Казань (40 процентов) и Самара (39,8 процента).

Меньше всего беспокойства по поводу пиротехники испытывают жители Тюмени, Волгограда и Уфы — здесь таких голосов меньше 20 процентов. В Москве фейерверки пугают 28 процентов опрошенных, а в Санкт-Петербурге — 26 процентов.

Уточняется, что 32 процента респондентов боятся причинения вреда здоровью или имуществу из-за пиротехники. При этом за имущество переживают 20 процентов, а за здоровье — 13 процентов. Больше всего фейерверков опасаются россияне в возрасте 26-30 лет (52 процента) и 36-40 лет (48 процентов), а меньше всего — 22-25 лет (15 процентов) и 41-50 лет (19 процентов)

Ранее россияне назвали города мечты для встречи Нового года. Самыми популярными локациями оказались Москва и Дубай.