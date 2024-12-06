В Москве выявили грубые санитарные нарушения в ресторанах популярной сети

Роспотребнадзор Москвы выявил грубые нарушения в двух ресторанах «Моремания»

В Москве специалисты Роспотребнадзора выявили грубые санитарные нарушения в двух ресторанах популярной сети «Моремания». Оба заведения опечатали, сообщается на сайте санитарной службы.

Поводом для осмотра ресторанов стала публикация в Telegram-канале «Shot проверка», который сообщил, что в заведениях хранили просроченную икру для приготовления суши и гнилые овощи. Кроме того, продукцию без отметки о сроке годности держали вне холодильника.

В результате проверки Роспотребнадзор изъял из ресторанов на Киевской улице и проспекте Мира 73 килограмма кулинарной продукции. Специалисты санитарной службы подтвердили нарушение хранения продуктов и наличие просрочки и гнилых овощей. Кроме того, помещения кухонь находились в плохом санитарном состоянии. Также в районе бара разместили моющие и дезинфицирующие средства, что создает риск их попадания в пищу.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу школы № 1512 в Москве, где отравились почти 50 детей. В учебном заведении зарегистрировали несколько случаев кишечной инфекции.