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11:46, 6 декабря 2024Россия

В Москве выявили грубые санитарные нарушения в ресторанах популярной сети

Роспотребнадзор Москвы выявил грубые нарушения в двух ресторанах «Моремания»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве специалисты Роспотребнадзора выявили грубые санитарные нарушения в двух ресторанах популярной сети «Моремания». Оба заведения опечатали, сообщается на сайте санитарной службы.

Поводом для осмотра ресторанов стала публикация в Telegram-канале «Shot проверка», который сообщил, что в заведениях хранили просроченную икру для приготовления суши и гнилые овощи. Кроме того, продукцию без отметки о сроке годности держали вне холодильника.

В результате проверки Роспотребнадзор изъял из ресторанов на Киевской улице и проспекте Мира 73 килограмма кулинарной продукции. Специалисты санитарной службы подтвердили нарушение хранения продуктов и наличие просрочки и гнилых овощей. Кроме того, помещения кухонь находились в плохом санитарном состоянии. Также в районе бара разместили моющие и дезинфицирующие средства, что создает риск их попадания в пищу.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу школы № 1512 в Москве, где отравились почти 50 детей. В учебном заведении зарегистрировали несколько случаев кишечной инфекции.

ЖЗЛ
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