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06:37, 6 декабря 2024Россия

В небе над российским регионом уничтожили несколько беспилотников

Губернатор Гусев заявил об уничтожении нескольких БПЛА в Воронежской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионом.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в пригороде Воронежа и районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА», — написал он, не уточнив точное количество дронов.

По его словам, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате падения на землю обломков беспилотников нет.

Ранее стало известно, что в Горянке Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по легковой машине, в результате чего пострадал мирный житель. Характер его ранений и состояние не уточняются.

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