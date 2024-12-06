В небе над российским регионом уничтожили несколько беспилотников

Губернатор Гусев заявил об уничтожении нескольких БПЛА в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионом.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в пригороде Воронежа и районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА», — написал он, не уточнив точное количество дронов.

По его словам, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате падения на землю обломков беспилотников нет.

Ранее стало известно, что в Горянке Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по легковой машине, в результате чего пострадал мирный житель. Характер его ранений и состояние не уточняются.