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18:21, 5 декабря 2024Россия

Житель российского региона пострадал при ударе беспилотника ВСУ по легковой машине

В Курской области беспилотник ВСУ ударил по легковой машине, есть раненый
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Горянке Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по легковой машине. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев в Telegram.

По его словам, в результате пострадал мирный житель. Характер его ранений и состояние не уточняются.

Зайцев подчеркнул, что в муниципалитете наблюдается высокая активность дронов. «В очередной раз призываю вас прекратить поездки в район!» — обратился он к местному населению.

Ранее Зайцев заявил, что беспилотники ВСУ охотятся за машинами с мирными жителями. По его словам, зафиксировано несколько случаев сброса взрывных устройств на гражданские транспортные средства.

Кроме того, 3 октября глава Большесолдатского района также сообщил, что украинские военные разбросали на территории муниципалитета взрывчатку, замаскированную под фастфуд.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 5 декабря, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 38 235 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.

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