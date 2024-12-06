В отношении набиравшего ЛГБТ-группы для поездок российского тренера возбудили новое дело

В Москве следователи возбудили новое дело в отношении главы «Мен Тревел»

В Москве следователи возбудили новое уголовное дело в отношении директора турфирмы «Мен тревел», которого ранее задержали за организацию путешествий для участников ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Дело возбудили по статье 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.

По данным канала, мужчина заметил в раздевалке спортивного клуба переодевающегося мальчика и тайно сделал его обнаженные фотографии. Силовики обнаружили эти кадры во время осмотра вещей.

О задержании главы «Мен тревел» сообщалось ранее. Мужчина свою вину в организации таких путешествий отрицает.