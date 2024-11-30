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12:33, 30 ноября 2024Силовые структуры

В Москве задержали директора турфирмы за организацию путешествий для ЛГБТ-сообщества

В Москве задержали директора турфирмы за организацию путешествий для ЛГБТ
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Erol Ahmed / Unsplash

В Москве задержали директора турфирмы «Мен тревел» по подозрению в причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что 48-летний россиянин за деньги организовывал туры для сторонников ЛГБТ по стране и за ее пределами — к примеру, в Египет. Возбуждено уголовное дело, однако задержанный отказался признавать вину.

Ранее в Нижегородской области учительница повесила в классе флаг ЛГБТ. Она сделала это в рамках проводимого в школе месяца толерантности. Суд оштрафовал педагога на тысячу рублей.

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