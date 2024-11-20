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10:32, 20 ноября 2024Россия

57-летняя российская учительница повесила флаг ЛГБТ в классе и поплатилась

Нижегородская учительница повесила в классе флаг ЛГБТ и получила штраф
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Учительница из Володарского района Нижегородской области повесила флаг ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в классе и поплатилась. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, 57-летняя россиянка сделала это в ноябре ради школьного мероприятия — месяца толерантности.

Женщина получила штраф в размере 1000 рублей, поскольку суд не нашел признаков пропаганды и наказал только за демонстрацию запрещенной символики.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал бредом желание активистов запретить произведение Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» за пропаганду ЛГБТ.

В октябре общественники направили заявление в Министерство культуры России, утверждая, что в строчке из пушкинской сказки «по усам текло, а в рот не попало» содержится скрытый намек на гомосексуальные отношения.

ЖЗЛ
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