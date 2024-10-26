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16:04, 26 октября 2024Культура

В Госдуме назвали бредом желание активистов запретить сказку Пушкина за пропаганду ЛГБТ

Шолохов: желание активистов запретить сказку Пушкина за пропаганду ЛГБТ — бред

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал бредом желание активистов запретить произведение Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это нонсенс какой-то. Это бред», — заявил Шолохов.

Ранее общественники направили соответствующее заявление в Министерство культуры РФ, утверждая, что текст «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» несет в себе ЛГБТ-пропаганду (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Активисты заявили, что выражение «по усам текло, а в рот не попало» содержит скрытый намек на гомосексуальные отношения.

В свою очередь, зампред думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов назвал чудиками общественных активистов, увидевших в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина пропаганду ЛГБТ.

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      Алена Шевченко
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