Милонов высказался об увидевших в сказке Пушкина пропаганду ЛГБТ активистах

Милонов назвал чудиками активистов, увидевших пропаганду ЛГБТ в сказке Пушкина

Зампред думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов назвал чудиками общественных активистов, увидевших в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает радиостанцией «Говорит Москва».

«Весной и осенью общественники видят гораздо больше, чем летом и зимой. Общественники — это просто люди, которые могут заблуждаться. Иногда сталкиваешься с некоторыми общественниками, и волосы дыбом встают, что им там кажется. То у одних штаны узкие, то у других по усам что-то течет», — сказал он.

Депутат призвал не обращать на это внимание, поскольку это точка зрения «чудиков». Он подчеркнул, что в России всегда терпимо относились к «чудикам».

Ранее общественники выступили с предложением запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», ссылаясь на то, что выражение «по усам текло, а в рот не попало» содержит скрытый намек на гомосексуальные отношения. Активисты направили соответствующее заявление в Министерство культуры России.