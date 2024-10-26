Общественники предложили запретить сказку Пушкина из-за ЛГБТ

Shot: активисты предложили запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях»

Общественные активисты выступили с предложением запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина, ссылаясь на то, что выражение «по усам текло, а в рот не попало» содержит скрытый намек на гомосексуальные отношения. Об этом сообщаете Telegram-канал Shot.

Общественники направили соответствующее заявление в Министерство культуры РФ, утверждая, что текст несет в себе ЛГБТ-пропаганду (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Адвокат Александр Добровинский раскритиковал такую трактовку, отметив, что для понимания смысла подобных фраз требуется знание культурного контекста и литературных традиций, а не поверхностное восприятие.

По его словам, в сказках Пушкина герои чаще всего отказывались от яства и лишь имитировали обед, чтобы обмануть нечисть и остаться в живых, поскольку, по преданиям, еда и напитки были проводниками в мир мертвых. «Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — заключает Добровинский.