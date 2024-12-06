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12:36, 6 декабря 2024Силовые структуры

В отношении замгубернатора российского региона возбудили дело о взятках

В Ростовской области следователи возбудили дело в отношении замгубернатора
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Об этом пишет ТАСС.

В отношении Кушнарева возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По данным агентства, сотрудники УФСБ России по региона задержали мужчину при получении взятки в размере 27 миллионов рублей.

Ранее в Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) за получение взяток на 73 миллиона рублей от дорожников.

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