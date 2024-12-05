Экс-главу российского УДИБ заподозрили во взятках на 73 миллиона рублей от дорожников

В Красноярске экс-главу УДИБ заподозрили во взятках на более чем 73 млн рублей

В Красноярске следователи возбудили два уголовных дела в отношении бывшего главы Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) и двух местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В зависимости от участия каждого они проходят подозреваемыми по статьям 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По версии следствия, в период с сентября 2018 по декабрь 2019 года руководитель УДИБ через посредника получил от генерального директора компании «ПромСтрой» взятку в размере более 73 миллионов рублей. Взамен он пообещал помочь фирме победить в конкурсе по определению подрядчиков, которые будут выполнять дорожно-строительные работы в Красноярске.

Правоохранители также выяснили, что в декабре 2023 года другой посредник получил от главы «ПромСтрой» взятку в размере не менее 10 миллионов рублей для последующей передачи некоему чиновнику за совершение аналогичных действий.

Ранее двух топ-менеджеров «Российских железных дорог» (РЖД) обвинили в получении взяток путем мошенничества в размере 105 миллионов рублей.