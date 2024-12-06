В Пентагоне высказались об участии США в столкновениях на севере Сирии

Пентагон: США не участвуют в столкновении террористов и властей на севере Сирии

США не принимали участия в столкновениях террористических группировок и властей Сирии на севере республики. Об этом заявил представитель Пентагона, его слова передает Newsweek.

«Военнослужащие Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) не участвуют в продолжающихся столкновениях на севере Сирии. При этом CENTCOM сохраняет за собой неотъемлемое право на самооборону, вне зависимости от того, где и когда бы ни было совершено нападение на него», — передает журнал слова представителя американского оборонного ведомства.

Также источник издания подчеркнул, что Вашингтон готов «незамедлительно принять необходимые меры», чтобы защитить своих военнослужащих на Ближнем Востоке «в удобное время и в удобном месте для США».

2 декабря официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что террористические группировки на севере Сирии, участвующие в том числе в наступлении на Алеппо, действуют в координации с США.

