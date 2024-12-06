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12:05, 6 декабря 2024Наука и техника

В подледном озере в Антарктиде обнаружили скрытую экосистему

В подледном озере Энигма в Антарктиде обнаружили скрытую микробиоту
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA Earth / Globallookpress.com

Международная группа полярных исследователей изучила подледное озеро Энигма в Антарктиде и обнаружила в его водах скрытую экосистему, образованную микробиотой. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Ученые выяснили, что под замерзшей поверхностью озера, расположенного между ледниками Аморфным и Боулдер-Клей, находится слой воды на глубине около 11 метров. Глубина самого озера достигает 12 метров. Анализ воды показал наличие микробиоты, включая такие типы, как Pseudomonadota, Actinobacteriota и Bacteroidota. Примечательным открытием стала пролиферация бактерий суперфилума Patescibacteria, характеризующихся простотой строения клеток и ограниченным геномом.

Для исследования были проведены полевые работы в летние сезоны 2019 и 2020 годов. Сначала применили георадар, чтобы подтвердить наличие воды под слоем льда. Затем ученые пробурили лед, используя методы, предотвращающие загрязнение образцов. Образцы воды были доставлены в лабораторию для дальнейшего анализа с использованием современных микробиологических методов.

При исследовании микробиоты ученые обнаружили, что бактерии суперфилума Patescibacteria имеют небольшие клетки и геномы, позволяющие выполнять лишь ограниченный набор функций. Это подтверждает их адаптацию к экстремальным условиям, характерным для подледных вод. Присутствие других типов микробов указывает на биоразнообразие, сохранившееся на глубине, несмотря на экстремальный климат.

Авторы исследования предполагают, что озеро Энигма когда-то являлось экосистемой, богатой жизнью, пока его поверхность не замерзла. Выжившие виды, вероятно, являются потомками древних организмов, которые адаптировались к жизни в изолированных условиях. Кроме того, ученые считают, что озеро сохранилось благодаря неизвестному источнику воды, который предотвращает его высыхание.

Открытие дает возможность глубже понять механизмы выживания микробиоты в экстремальных условиях и происхождение подледных экосистем. Исследование также подчеркивает важность изучения подобных объектов для выявления уникальных процессов, происходящих в условиях, приближенных к внеземным.

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