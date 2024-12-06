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20:45, 6 декабря 2024Бывший СССР

В Раде призвали арестовать Зеленского и Ермака

Депутат Рады Дубинский призвал арестовать Зеленского и Ермака
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Кадр: Дубинский / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы. Об этом в Telegram заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«В первый день мирного соглашения Зеленский и Ермак должны быть арестованы, а судебный процесс над ними должен проходить параллельно с процессами над их подельниками», — призвал парламентарий.

Дубинский также отметил, что поездка Ермака в США стала очередным доказательством, что для Киева продолжение конфликта после провального контрнаступления украинской армии в 2023 году было «исключительно шкурным интересом». По словам депутата, Зеленский захотел сохранить власть и получение денег от Запада до тех пор, пока это возможно.

Ранее Дубинский заявлял, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров собирается бежать из страны. Парламентарий отметил, что к данному шагу глава ведомства стал готовиться на фоне скандала с некачественными поставками мин в Вооруженные силы Украины.

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