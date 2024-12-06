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16:13, 6 декабря 2024Бывший СССР

В Раде рассказали об изъятии переданных ВСУ 150 тысяч бракованных мин

Нардеп Гончаренко заявил об изъятии переданных ВСУ 150 тысяч бракованных мин
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На Украине было изъято 150 тысяч бракованных мин производства компании «Укроборонпром», которые ранее были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его словам, Министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил, что было только 417 случаев неисправности мин. Депутат возмутился тем, что на самом деле их количество составляет 150 тысяч и назвал это «диким цинизмом». Он добавил, что депутаты от президентской партии «Слуга народа» утверждают, что в неисправности мин виновата погода.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что Вашингтон осуществит новые поставки вооружений Украине к середине января 2025 года. Сообщается, что готовится поставка «сотен тысяч снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники».

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