Нардеп Гончаренко заявил об изъятии переданных ВСУ 150 тысяч бракованных мин

На Украине было изъято 150 тысяч бракованных мин производства компании «Укроборонпром», которые ранее были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его словам, Министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил, что было только 417 случаев неисправности мин. Депутат возмутился тем, что на самом деле их количество составляет 150 тысяч и назвал это «диким цинизмом». Он добавил, что депутаты от президентской партии «Слуга народа» утверждают, что в неисправности мин виновата погода.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что Вашингтон осуществит новые поставки вооружений Украине к середине января 2025 года. Сообщается, что готовится поставка «сотен тысяч снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники».