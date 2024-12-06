Guardian: США пообещали Украине новое оружие к середине января 2025 года

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что Вашингтон осуществит новые поставки вооружений Украине к середине января 2025 года. Об этом сообщает газета The Guardian.

По имеющимся данным, Салливан на встрече с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком заявил о готовящейся поставке «сотен тысяч снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники».

«США также обещают поддержать Украину в ее кадровом вопросе, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории», — пишет The Guardian.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Киев хочет изменить позицию по переговорам с Москвой, и для этой цели в США отправился Ермак.