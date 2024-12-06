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13:10, 6 декабря 2024Россия

В России медсестру оштрафовали за запись в личном блокноте

В Тюмени медсестру оштрафовали за украинский лозунг в личном блокноте
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Тюмени 45-летнюю медсестру оштрафовали на 2000 рублей за запись в личном блокноте. Согласно данным, у россиянки нашли украинский лозунг, это следует из приговора, опубликованного на сайте Ленинского районного суда.

В октябре к женщине пришли с обыском силовики. У нее изъяли блокнот с оскорбительным, по мнению правоохранителей, текстом.

Жительницу Тюмени решили привлечь к ответственности.

На суде она рассказала, что «попала под плохое влияние СМИ Украины». Россиянка признала свою вину.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал итальянца Эрманно Риццо за дискредитацию армии. Мужчина «демонстрировал средства наглядной агитации — радужный флаг с изображением белого голубя с цветком и надписью "Pace" (в переводе с итальянского — мир)… который относится к интернациональному движению за мир, распространяемому в Европе».

Суд счел, что флаг выражает негатив к Вооруженным силам России.

ЖЗЛ
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