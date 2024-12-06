Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал бесчеловечной химическую атаку на Курскую область, его слова приводит РИА Новости.
«Эта химическая атака — изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов», — подчеркнул Шеремет.
Депутат заявил, что это военное преступление, за которое несет ответственность лично президент Украины Владимир Зеленский.
Инцидент произошел 11 августа. По версии следствия, к нему причастны военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которые обстреляли село Большое Солдатское отравляющими боеприпасами. Пострадали не менее 20 человек.