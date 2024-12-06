В России назвали бесчеловечной химатаку ВСУ на Курскую область

Депутат Госдумы Шеремет назвал бесчеловечной химатаку ВСУ на Курскую область

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал бесчеловечной химическую атаку на Курскую область, его слова приводит РИА Новости.

«Эта химическая атака — изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов», — подчеркнул Шеремет.

Депутат заявил, что это военное преступление, за которое несет ответственность лично президент Украины Владимир Зеленский.

Инцидент произошел 11 августа. По версии следствия, к нему причастны военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которые обстреляли село Большое Солдатское отравляющими боеприпасами. Пострадали не менее 20 человек.

