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16:11, 6 декабря 2024Силовые структуры

В России осудили украинца за сбор информации о передвижениях военной техники

В Херсонской области суд приговорил украинца к 11 годам за шпионаж

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Херсонской области суд приговорил 37-летнего гражданина Украины к 11 годам лишения свободы за сбор информации о передвижениях военной техники. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

По версии следствия, в марте 2022 года фигурант был в Новой Каховке Херсонской области, где стал собирать информацию о передвижении военной техники и личного состава Российской армии, а также местах их дислокации. Потом он передал эти данные представителю Службы безопасности Украины.

Ранее в Ростовской области осудили двоих жителей Запорожской области за шпионаж.

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