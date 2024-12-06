В России осудили украинца за сбор информации о передвижениях военной техники

В Херсонской области суд приговорил украинца к 11 годам за шпионаж

В Херсонской области суд приговорил 37-летнего гражданина Украины к 11 годам лишения свободы за сбор информации о передвижениях военной техники. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

По версии следствия, в марте 2022 года фигурант был в Новой Каховке Херсонской области, где стал собирать информацию о передвижении военной техники и личного состава Российской армии, а также местах их дислокации. Потом он передал эти данные представителю Службы безопасности Украины.

Ранее в Ростовской области осудили двоих жителей Запорожской области за шпионаж.